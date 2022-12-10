„Папины дочки“ вернутся, но война и тут внесла коррективы

В „Папиных дочках“ Леонов исполнил роль главного героя — психотерапевта Сергея Васнецова, которого бросила жена. Мужчине предстояло понять, как жить дальше и воспитывать пять дочерей.

Известно, что к роли Галины Сергеевны в проекте вернется Арзамасова. Сыгравшего Илью Полежайкина в „Папиных дочках“ актера Михаила Казакова не пригласили на съемки перезапуска сериала. Также не вернутся второстепенные герои в исполнении Александра Самойленко и Эдуарда Радзюкевича. „Вообще в перезапуске все должно быть по-другому, потому что все равно уже не будет, как раньше. Было, конечно, весело, но всему свое время“, — поделился Радзюкевич.

Но есть и потери куда более серьёзные. По разным причинам в ребуте не примут участия сразу две „дочки“. Екатерина Старшова (Пуговка) не только потеряла интерес к актёрской профессии, но и вообще уехала из России. А Дарья Мельникова (Женя) вслед за бывшим мужем Артуром Смольяниновым осудила российское вторжение в Украину — и теперь этого в России достаточно, чтобы лишиться появления на экране.

Впервые сериал вышел на телеэкраны в 2007 году.