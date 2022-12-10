Жан-Клод ван Дамм внезапно объявился в Украине

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм был замечен в больнице Ужгорода — на западе Украины. Точная цель визита неизвестна, однако есть предположение, что он наведался из-за плохого самочувствия, — сообщает РБК-Украина. Но какие же это могут быть проблемы, что приходится ехать в страну, не самую безопасную („благодаря“ постоянным обстрелам со стороны России)?