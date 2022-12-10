10.12.2022, 18:29
Жан-Клод ван Дамм внезапно объявился в Украине(5)
ФОТО: Instagram
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм был замечен в больнице Ужгорода — на западе Украины. Точная цель визита неизвестна, однако есть предположение, что он наведался из-за плохого самочувствия, — сообщает РБК-Украина. Но какие же это могут быть проблемы, что приходится ехать в страну, не самую безопасную („благодаря“ постоянным обстрелам со стороны России)?
Фото с голливудской звездой опубликовал закарпатский врач Михаил Ершов в Facebook (сейчас, правда, эту публикацию там не видно). Однако о деталях визита медики рассказывать отказались. По их словам, сам актер запретил им разглашать какие-либо подробности.
В последний раз Украину актер посещал два года назад, когда участвовал в съемках в Киеве фильма „Последний наемник“.