Солиста Backstreet Boys обвинили в сексуальном насилии
Участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Variety. Возможно йжертвой стала Шеннон Рут, которой сейчас 39 лет. Женщина страдает аутизмом и церебральным параличом. Она подала иск против Картера в суд округа Кларк в штате Невада.
Из судебных документов следует, что инцидент произошел в 2001 году. Тогда Рут было только 17 лет. Картер после концерта группы в городе Такома, штат Вашингтон якобы увидел несовершеннолетнюю фанатку в очереди за автографом и пригласил ее в гастрольный автобус. Там артист угостил ее алкоголем и затем изнасиловал девушку. По словам жертвы, певец запугал ее. В частности, он заявил, что если Рут кому-то расскажет о произошедшем, ей „никто не поверит“. Кстати, и сейчас в это поверить довольно затруднительно.
Адвокаты женщины также утверждают, что из-за произошедшего Рут заразилась вирусом папилломы человека.
Сам Картер отрицает все обвинения. По словам его адвоката Майкла Хольца, подобные заявления юридически не обоснованы и „совершенно не соответствуют действительности“.
„К сожалению, уже несколько лет мисс Рут манипулируют, заставляя выдвигать ложные обвинения в отношении Ника Картера. Эти обвинения со временем неоднократно и существенно менялись“, — сообщил защитник музыканта.
Но на всякий случай телеканал ABC отказался от программы A Very Backstreet Holiday — специального рождественского шоу группы Backstreet Boys.