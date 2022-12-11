Солиста Backstreet Boys обвинили в сексуальном насилии

Из судебных документов следует, что инцидент произошел в 2001 году. Тогда Рут было только 17 лет. Картер после концерта группы в городе Такома, штат Вашингтон якобы увидел несовершеннолетнюю фанатку в очереди за автографом и пригласил ее в гастрольный автобус. Там артист угостил ее алкоголем и затем изнасиловал девушку. По словам жертвы, певец запугал ее. В частности, он заявил, что если Рут кому-то расскажет о произошедшем, ей „никто не поверит“. Кстати, и сейчас в это поверить довольно затруднительно.