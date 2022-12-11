53-летняя Гвен Стефани беременна в четвертый раз

Сама Стефани пока комментировать воможное пополнение в семействе отказывается, однако инсайдер рассказал, что Гвен с мужем, кантри-певцом Блейком Шелтоном, решили дать ЭКО еще один шанс. Предыдущие попытки зачать ребенка путем искусственного оплодотворения были неудачными.

Источник из окружения звездной пары утверждает, что свою беременность Гвен считает настоящим рождественским чудом, а Блейк, который уже знает пол ребенка, вовсю готовится к предстоящему отцовству. „Гвен и Блэйк говорят, что это точно рождественское чудо, что она наконец забеременела. Шелтон уже прикупил розовые ковбойские сапожки и шляпу“, - рассказывает информатор.