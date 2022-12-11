Милохина и Инстасамку — в психушку! Эдгард Запашный выступил против скандальных блогеров

Вот монолог возмущенного Запашного: „Без Инстасамки и Дани Милохина наша страна вздохнула, я этому рад! Вот недавно мне показали новый тренд. Блогеры пшикают дезодорант в рот, подносят зажигалку, выдыхают, взрыв... Потом бегут к телефону показать, обгорело лицо или нет.

Они плохо воспитаны видимо, им никто в жизни не давал по шее. Я отец троих детей и понимаю, что интернет опасен. Мы сами опустились до того, что крупную корпорацию „Сбербанк“ представлял Даня Милохин. Многие стали считать, что если у блогера несколько миллионов подписчиков, то это крутой человек, который чего-то добился в жизни. Хуже дурака только дурак с инициативой.

Блогеры не имеют право своими болезнями дальше заражать общество. С этим нужно бороться, но это очень трудно. Не надо бояться сказать дураку, что он дурак, даже если у него несколько миллионов подписчиков. Залог настоящего успеха заключается в том, что ты приходишь к нему через уважение.

Петр Павленский прибил себе мошонку гвоздями к брусчатке на Красной площади. Да, на следующий день он проснулся популярным, о нем писали журналисты, но это не значит, что мы должны давать ему этот рупор в СМИ, чтобы он о чем-то рассуждал, кого-то учил. Таких пассажиров надо скручивать и отправлять в учреждение за желтым забором.

Своим детям я ставлю фильтры везде и ограничиваю их нахождение в интернете, оградил их от огромного количества игр. Все что угодно в интернете может направить их не в ту сторону. Я призываю всех родителей этим заниматься, если вы не хотите, чтобы вас ребенок закончил жизнь суицидом в прямом эфире, потому что это прикольно!“

Напомним, что сам Запашный куда безобиднее. Всего лишь призывает к войне и использования в ней ядерного оружия.