„Все равно растет!“: Анна Семенович опять жалуется на грудь

„Я сделала себе липосакцию второго подбородка и рук, часто хожу к косметологам и обо всем рассказываю своим поклонникам на собственном опыте. Иначе люди живут мифами и боятся сделать шаг, — рассказала певица. — Например, я заморозила свои яйцеклетки. Многие боялись этой процедуры, говорили, что они могут заболеть потом и умереть. Не нужно слушать бабок с семечками, я пошла к врачам, прошла полное обследование перед этой процедурой и об этом рассказала своим подписчикам. И реально мне писали в комментариях о своих страхах многие. Но процедура заморозки яйцеклеток может осчастливить миллионы людей, ничего страшного в этом нет. В любом возрасте можно стать мамой“.

Конечно же, нельзя было обойти вниманием грудь, которая стала объектом поклонения одних и объектом насмешек других: „Мне в своей внешности всё нравится, но два раза я ложилась на операцию по уменьшению груди. Но против лома нет приема, генетика — сильная вещь. Я уменьшаю грудь, а она все равно растет. Не знаю, буду ли еще уменьшать грудь, когда рожу ребенка, посмотрю, если нужно будет, лягу снова на операцию“.

„Я против стандартов красоты, не должны быть все худые или стремиться к этому. Быть немного толще, чем другие — это прекрасно! — заставляет завидовать себе Анна. Мужчины не собаки, они на кости не бросаются, по крайней мере, ко мне такие не подходят, у меня те мужчины, которые любят аппетитных женщин. Если для вас большая проблема с тем, чтобы похудеть, для этого надо сидеть на множестве диет, портить желудок, то лучше полюбить себя такую какая есть и получать удовольствие от жизни“.