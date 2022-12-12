12.12.2022, 09:23
Басков порвал связки, но не голосовые
ФОТО: Youtube
Российский певец Николай Басков рассказал фанатам о своем самочувствии после появившихся в СМИ проблемах со здоровьем. В передаче „Ты не поверишь“ на НТВ исполнитель заявил, что перенес хирургическое вмешательство.
„Я живой человек. Довел до того состояния, что порвались связки“, – сказал певец, поблагодарив хирурга.
В настоящее время, отметил Басков, он чувствует себя нормально, однако не рискует передвигаться самостоятельно после перенесенный операции, поскольку боится получится травму.
В ходе прошедшей Премии „Золотой Граммофон“ Басков пообещал „бегать, как кролик“ в следующем году.