„Остался без еды“: Данко попытался дать концерт в Молдове и жестоко поплатился

Как выяснилось, артист несколько суток добирался из Крыма в Кишинев. Однако сотрудники погранслужбы Молдовы справедливо заметили, что по причине поддержки войны в Украине он в „чёрном списке“ и не дали ему разрешение на выход в город.

„Без еды, без воды, с российскими картами, которыми там нельзя расплатиться. Без документов, без каких-либо условий для сна и отдыха. Из-за этой ситуации у него еще и давление поднялось. А в аэропорту только ухмылялась: „Мы вас и на 72 часа можем задержать“. Спасибо организатором концерта: как-то передали мужу местные деньги, чтобы он хоть что-то купил поесть“, — посетовала возлюбленная певца Мария Силуянова.

В личном блоге Данко прокомментировал ситуацию. Мужчина принес извинения кишиневцам за сорванный концерт и рассказал, что он — единственный человек с рейса, которого не выпустили в город. „Приехал в Молдову, мне отказали. Говорят, идите в жопу. Видите? Не пустили меня. Почему? Непонятно“, — недоумевает Данко.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.