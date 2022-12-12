12.12.2022, 13:00
Оксимирона оштрафовали за антивоенный пост
Поводом к административному преследованию послужило видео из соцсетей артиста, опубликованное в первый день российского вторжения в Украину. В нем Оксимирон заявил, что выступает против войны и отменяет на определенный срок свои концерты в России.
Вот что пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга:
24.02.2022 Федоров на своей странице „ВКонтакте“ разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: „Всем привет из Питера…“. Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022.