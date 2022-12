На этой неделе состоится премьера „Аватар: Путь воды“. Зрители смогут насладиться просмотром с помощью новой технологии

Расположенный в таллиннском центре T1 кинотеатр CINAMON IMAX первым в Эстонии представит новую технологию трехмерного изображения 3D Active+, которая будет использоваться в зале номер 6. Первым 3D-фильмом, показанным в этом зале, станет картина режиссера Джеймса Кэмерона „Аватар: Путь воды“ («Avatar: The Way of Water“).