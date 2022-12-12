На этой неделе состоится премьера „Аватар: Путь воды“. Зрители смогут насладиться просмотром с помощью новой технологии

Система 3D Active+ создает четкое изображение с естественными цветами. По сравнению с пассивными 3D-системами изображение здесь на 20% ярче. „Активные 3D-очки работают таким образом, что изображение отображается попеременно для левого и правого глаза, и в результате зритель воспринимает картинку, как трехмерную“, - пояснила Аста Норвилене, руководитель по маркетингу CINAMON Group.

По словам руководителя центра Т1 Тармо Хыбе, важно, что первый в Эстонии кинозал с технологией 3D Active+ находится именно в Т1: „Приход в Эстонию уникальной технологии в Т1 символизирует выход центра из кризиса и его стремительное обновление. Мы уверены, что это поможет повысить популярность центра и привлечь в T1 еще больше посетителей“.

Формат IMAX создает масштабное изображение с максимально четкими и мелкими деталями. IMAX задействует кинопроекторы с яркими цветами и специально адаптированные звуковые системы с диапазоном на октаву ниже, чем у обычных динамиков, благодаря чему зритель чувствует, будто находится в центре событий. Формат IMAX позволяет снимать и показывать на 40% больше изображения, чем обычная технология. IMAX стремится обеспечить самый захватывающий в мире просмотр фильмов.

В фильме „Аватар: Путь воды“ главный герой Джейк Салли живет со своей новой семьей на планете Пандора. Но когда на Пандору возвращается угроза из прошлого, Джейк должен объединиться с Нейтири и На'ви, чтобы защитить родную землю.

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