На этой неделе состоится премьера „Аватар: Путь воды“. Зрители смогут насладиться просмотром с помощью новой технологии
Расположенный в таллиннском центре T1 кинотеатр CINAMON IMAX первым в Эстонии представит новую технологию трехмерного изображения 3D Active+, которая будет использоваться в зале номер 6. Первым 3D-фильмом, показанным в этом зале, станет картина режиссера Джеймса Кэмерона „Аватар: Путь воды“ («Avatar: The Way of Water“).
Система 3D Active+ создает четкое изображение с естественными цветами. По сравнению с пассивными 3D-системами изображение здесь на 20% ярче. „Активные 3D-очки работают таким образом, что изображение отображается попеременно для левого и правого глаза, и в результате зритель воспринимает картинку, как трехмерную“, - пояснила Аста Норвилене, руководитель по маркетингу CINAMON Group.
По словам руководителя центра Т1 Тармо Хыбе, важно, что первый в Эстонии кинозал с технологией 3D Active+ находится именно в Т1: „Приход в Эстонию уникальной технологии в Т1 символизирует выход центра из кризиса и его стремительное обновление. Мы уверены, что это поможет повысить популярность центра и привлечь в T1 еще больше посетителей“.
Формат IMAX создает масштабное изображение с максимально четкими и мелкими деталями. IMAX задействует кинопроекторы с яркими цветами и специально адаптированные звуковые системы с диапазоном на октаву ниже, чем у обычных динамиков, благодаря чему зритель чувствует, будто находится в центре событий. Формат IMAX позволяет снимать и показывать на 40% больше изображения, чем обычная технология. IMAX стремится обеспечить самый захватывающий в мире просмотр фильмов.
В фильме „Аватар: Путь воды“ главный герой Джейк Салли живет со своей новой семьей на планете Пандора. Но когда на Пандору возвращается угроза из прошлого, Джейк должен объединиться с Нейтири и На'ви, чтобы защитить родную землю.
CINAMON
Компания CINAMON была основана в 2005 году и располагает штаб-квартирой в Таллинне, Эстония. Первый кинотеатр CINAMON „Mega“ открылся в конце 2005 года в Каунасе, Литва. CINAMON – быстрорастущая сеть кинотеатров, и мы стремимся обеспечить максимальное удовольствие от просмотра картин. CINAMON управляет 4 кинотеатрами в Эстонии, Латвии и Литве, которые могут принять в год более 1,5 миллиона посетителей и проводят свыше 57 000 сеансов. В CINAMON работают около 100 сотрудников. Кинопрограмма CINAMON включает популярные голливудские фильмы, художественные фильмы, отечественные картины, а также альтернативную программу – концерты и театральные постановки.
T1 keskus
Центр T1 был открыт в 2018 году, а с начала 2022 года собственником и оператором центра является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Центр, расположенный рядом со строящимся терминалом Linda трассы Rail Baltica, обладает 56 000 квадратных метров арендных площадей и в общей сложности 1 111 парковочными местами на подземной, открытой и многоэтажной парковках. Якорными арендаторами здания являются Selver, Super Skypark и CINAMON.