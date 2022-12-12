„Ты – то, что ты ешь“, фильм обращающий внимание на количество пластика в нашей еде, победил в конкурсе фильмов – Фильмиhäkk

„Это была очень хорошо рассказанная история с сильным сюжетным поворотом“, – считает глава жюри, режиссер Маргит Лиллак. Авторы фильма-победителя, обучающиеся в школе Rocca al Mare и Таллиннской международной школе, о том что каждую неделю человек съедает вместе с пищей микропластика размером с крышку от пластиковой бутылки.

Фильм „Это не просто розы“ Сэма Бахтина (15 лет), ученика Таллиннской международной школы, повествующий об огромном экологическом следе от международной торговли цветами, получил приз зрительских симпатий конкурса.

„Это сильный фильм, в котором удачно сочетаются документальные и художественные кадры <...> Автор фильма провел хороший анализ, а натуральности и правдоподобности фильму придает голос самого режиссера за кадром“, – сказала Nadya Тюска, представляющая в жюри экологическую организацию „Fridays for Future“. Поскольку большинство срезанных цветов доставляется в Эстонию по воздуху из африканских стран, торговля цветами связана с серьезным загрязнением окружающей среды. Бахтин рассказал историю через художественную постановку кадра.



Фильм „Потребитель“ студентки ВХК Мари Теппарт занял третье место в Фильмиhäkk, а фильм „Глобальное потепление“ Георгия Калласа и Дениса Винокурова, учеников Таллиннского Линнамяэского русского лицея, занял четвертое место.



Фильмиhäkk был организован посольством Федеративной Республики Германия, а призы были вручены посольством Германии. Съемке и монтажу проектов школьников обучали Ева Кюбар и Лиинa Сяркинен, режиссеры и основатели киношколы „Киномая“, а также кинооператор Иван Панасюк.