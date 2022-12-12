В пятницу в Таллинне выступит популярный певец Миша Марвин

Миша Марвин, бывший артист лейбла Black Star, певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель. На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих хитов артистов музыкального лейбла Black Star - Натана, Мота и Егора Крида. А с 2015 года успешно занимается собственной сольной карьерой.

Записал совместные треки с такими артистами как DJ KAN, Doni, Мот, но наибольшую известность и любовь публики получил благодаря сольной работе „Ненавижу“, набравшей более 3 миллионов просмотров и нашумевшему хиту#НуЧтоЗаДеласовместно с Тимати.

Ни у кого не остается сомнений в его превосходных вокальных способностях, в том числе и благодаря его уникальному проекту Пою Где Хочу.