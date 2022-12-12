ВИДЕО | Кристина Орбакайте и Игорь Николаев напугали российских зрителей цветами флага Украины

Во время шоу „Дуэты“ на телеканале „Россия-1“ дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, одетая в желтое платье, выступила вместе с Игорем Николаевым, на котором был синий смокинг. Цвета флага Украины на артистах вызвали большой скандал среди публики, которая раскритиковала выступающих в Сети, пишет Blitz+.

„Можно подумать, что Николаев думает иначе, чем Пугачева“, — возмутился пользователь.

„И снова этот флаг! Совсем уже берегов не видят!“ — написал комментатор.

„Нагло провоцируют Россию“, — отметил один из пользователей.

„Гнать с эфира врагов народа“, — призвал комментатор.

„Убрать немедленно их“, — потребовал еще один.

Несмотря на такую „палитру“, в эфире федерального телеканала, выбор цветов скорее всего оказался случайным. Дело в том, что участники шоу „Дуэты“ не знают, кто будет выступать с ними на сцене.

Однако реакция зрителей показательна. Чтобы в России начать кого-либо ненавидеть, хватает незначительного повода.