13.12.2022, 00:28
Умер Анджело Бадаламенти, написавший музыку к „Твин Пиксу“
ФОТО: Youtube
Анджело Бадаламенти наиболее известен своей совместной работой с режиссером Дэвидом Линчем: он написал музыку к „Твин Пиксу“, „Синему бархату“, „Диким сердцем“, „Простой истории“, „Малхолланд Драйв“, „Шоссе в никуда“. Кроме того, в его фильмографии: „Кошмар на улице Вязов 3“, „Дорога на Арлингтон“, „Пляж“, „Секретарша“, „Эвиленко“, „Плетёный человек“, „Сталинград“.
Бадаламенти также сотрудничал с Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Полом Маккартни, Ширли Бэсси, Долорес ОʼРиордан и другими музыкантами, отмечает THR.