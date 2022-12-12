Кино
13.12.2022, 00:28

Умер Анджело Бадаламенти, написавший музыку к „Твин Пиксу“

 
Анджело Бадаламенти
Анджело Бадаламенти
ФОТО: Youtube

Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Джерси. Об этом написало издание The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на его племянницу Фрэнсис Бадаламенти. Ранее о смерти композитора сообщил его внучатый племянник в инстаграме. Причина смерти не называется.

Анджело Бадаламенти наиболее известен своей совместной работой с режиссером Дэвидом Линчем: он написал музыку к „Твин Пиксу“, „Синему бархату“, „Диким сердцем“, „Простой истории“, „Малхолланд Драйв“, „Шоссе в никуда“. Кроме того, в его фильмографии: „Кошмар на улице Вязов 3“, „Дорога на Арлингтон“, „Пляж“, „Секретарша“, „Эвиленко“, „Плетёный человек“, „Сталинград“.

Бадаламенти также сотрудничал с Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Полом Маккартни, Ширли Бэсси, Долорес ОʼРиордан и другими музыкантами, отмечает THR.

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