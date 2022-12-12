Умер Анджело Бадаламенти, написавший музыку к „Твин Пиксу“

Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Джерси. Об этом написало издание The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на его племянницу Фрэнсис Бадаламенти. Ранее о смерти композитора сообщил его внучатый племянник в инстаграме. Причина смерти не называется.