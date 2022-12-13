Завтра в клубе Cathouse выступит певица Монеточка!

Творчество Монеточки стало голосом поколения. Серия концертов „Голоса мира“, которые Лиза исполняла вместе с Иваном Алексеевым (Noize MC) в городах Европы в 2022 году, собирает аншлаги, а артисты и зрители помогают жителям Украины, жизнь которых перевернула война.

Концерт Монеточки в канун Рождества – лучший подарок для всех любителей прекрасного. Юмор и тонкая ирония ее песен согреют ваши сердца. Приходите за дозой драйва и серотонина от самой уникальной и, может быть, самой романтичной певицы современности - Лизы Монеточки.