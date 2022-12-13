Лепс извинился перед избитым Горбачевым, дело закрыто

Он подтвердил, что уже подал ходатайство об отзыве заявления в отношении музыканта и гендиректора его продюсерского центра. „Причиненный моральный и материальный вред возмещен полностью, извинения принесены и приняты. Считаем инцидент полностью исчерпанным“, — пояснил Хейфец. Размер выплаченной компенсации адвокат не уточнил.

В ночь на 3 декабря в Петербурге у ирландского бара „Финнеганс“ на Московском проспекте произошла драка, в которой участвовали Григорий Лепс, его охранник и местный житель Дмитрий Горбачев.

Потерпевший рассказывал, что в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу и подрались. В итоге у Горбачева диагностировали перелом носа.

После драки было начато расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 115 УК), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Но можно и откупиться.