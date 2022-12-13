„У меня была истерика“: Владимир Гостюхин рассорился с родными из-за войны(1)
Актер Владимир Гостюхин («Восхождение“, „Дальнобойщики“) отрекся от сестры и дочери из-за позиции по войне в Украине, сообщает Telegram-канал „НеМалахов“.
Гостюхин пожаловался, что после начала специальной военной операции России на Украине его сестра стала высказывать антироссийскую позицию. „Я потерял сестру... Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать!“ — заявил он, добавив, что сестра ранее жила в Харькове, где у актёра есть и другие родственники. „Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось... Пошла антирусская речь... У меня была истерика“, — сказал Гостюхин.
Кроме того, актер признался, что прекратил общение со своей дочерью Александрой, проживающей в США и также занявшей политическую позицию, не соответствующую его убеждениям. „Там сошли с ума“, — полагает Гостюхин. О том, что сошли с ума вовсе не там, он старается не думать.