„У меня была истерика“: Владимир Гостюхин рассорился с родными из-за войны

Гостюхин пожаловался, что после начала специальной военной операции России на Украине его сестра стала высказывать антироссийскую позицию. „Я потерял сестру... Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать!“ — заявил он, добавив, что сестра ранее жила в Харькове, где у актёра есть и другие родственники. „Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось... Пошла антирусская речь... У меня была истерика“, — сказал Гостюхин.