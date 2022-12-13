ВИДЕО | Джиган и Оксана Самойлова после 10 лет отношений наконец поженились
Оксана Самойлова и Джиган вместе уже 10 лет. За это время у них появилось аж четверо детей, а отношения были на грани разрыва после того, как муж загремел в рехаб. Но невеста не сбежала, жених тоже не подвел. Церемония длилась всего пятнадцать минут, но за ними были месяцы подготовки, сотни нюансов, — рассуждает Super.
Супруги вместе осилили несколько ступеней, чтобы дать клятвы друг другу на специальном подиуме. Говорить „да“ Оксане и Денису пришлось не раз: голоса детей „молодоженов“ — Ариелы, Леи, Майи и Давида — по очереди озвучивали насущные для супругов вопросы. Сколько раз жених сказал „клянусь“, не сосчитать. Но на одну из клятв певец ответил оригинально: в тишине прозвучало джигановское „изи“.
В общем, все желающие смогли вдоволь наплакаться от счастья за сладкую парочку, а те, кто повыносливее, искупали героев дня в аплодисментах. Под присмотром гостей и камер пара обменялась поцелуями. Далее по плану были выступления обновлённой группы Artik&Asti и рэп-дуэта HammAli & Navai и танцы до утра.