ВИДЕО | Джиган и Оксана Самойлова после 10 лет отношений наконец поженились

Оксана Самойлова и Джиган вместе уже 10 лет. За это время у них появилось аж четверо детей, а отношения были на грани разрыва после того, как муж загремел в рехаб. Но невеста не сбежала, жених тоже не подвел. Церемония длилась всего пятнадцать минут, но за ними были месяцы подготовки, сотни нюансов, — рассуждает Super.