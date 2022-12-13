ЕС собирается ввести санкции против Михалкова, Корчевникова, „Гоблина“ Пучкова и Лепса(8)
В рамках девятого пакета санкций Евросоюз введет ограничения против 144 человек, среди которых будут российские знаменитости, блогеры и телеведущие, ответственные за распространение пророссийской пропаганды. Об этом сообщает издание EUobserver.
По данным издания, санкции затронут телеведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким и Сергея Михеева, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия „Гоблина“ Пучкова, режиссера Никиту Михалкова, а также членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука.
Помимо этого, ограничения коснутся пятерых руководителей телеканала „Рен ТВ“ и АНО „ТВ-Новости“ (управляет телеканалом RT). Их имена EUobserver не называет.
ЕС собирается отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ / „НТВ-Мир“, „Россия 1“ и „Рен ТВ“. Кроме того, власти Евросоюза намерены заморозить европейские активы ВГТРК, „Национальной медиа группы“, АНО „ТВ-Новости“ и Фонда стратегической культуры. Этот фонд связывают со Службой внешней разведки России.