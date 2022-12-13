Умер „король песен для аниме“ Итиро Мидзуки

Долгое время Хаякава боролся с раком лёгких, но болезнь одержала верх. Композитор ушёл из жизни на прошлой неделе.

Наиболее популярен Хаякава стал после создания так называемых опенингов (заглавных композиций) к анимационным сериалам Mazinger Z («Мазингер Зет“, 1972–1974 годы) и Space Pirate Captain Harlock («Космический пират Капитан Харлок“, 1977–1979 годы).

Всего же в течение жизни композитор сумел написать и исполнить более 1200 музыкальных произведений, многие из которых были использованы в аниме.