Дочь олигарха Гуцериева развелась через год после свадьбы за миллиард рублей

Наследница Михаила Гуцериева София развелась с Ингором Патиевым. Их свадьба стала одним из самых ярких событий 2021 года, на торжество были потрачены миллионы долларов, но счастья молодым это не принесло.

Супруги не прожили вместе и года, решив, что лучше поставить точку и не пытаться склеить неудавшиеся отношения.

Супруги развелись, а их свадьбу до сих пор вспоминают. На торжестве родители экономить не стали, так что даже искушенная московская публика признала: такого они не видели.

Развлекали публику Ани Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды эстрады, все они уже много лет сотрудничают с Михаилом Гуцериевым, талантливым поэтом-песенником и отцом невесты.

София Гуцериева родилась в 1991 году. Сегодня она работает гендиректором в торговом комплексе „Петровский пассаж“, этот ТЦ по удивительному совпадению принадлежит ее отцу.

Шикарная свадьба Софии не первая в семье Гуцериевых. В 2016 году женился сын миллиардера, и на его свадьбе пели Стинг и Дженнифер Лопес, Патрисия Каас и Энрике Иглесиас, а из звезд российской эстрады была приглашена Алла Пугачева.

По данным Forbes, на 2021 год, состояние Михаила Гуцериева составляло 2,5 миллиарда долларов.