Лера Кудрявцева ответила на критику своего неравного брака

Лера Кудрявцева старше своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова на 15 лет. Разница в возрасте между супругами вызывает множество обсуждений и критики в соцсетях. Телеведущая не боится отвечать на вопросы поклонников и журналистов о том, каково это — быть женой мужчины, который гораздо младше тебя.