Лера Кудрявцева ответила на критику своего неравного брака(3)
Лера Кудрявцева старше своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова на 15 лет. Разница в возрасте между супругами вызывает множество обсуждений и критики в соцсетях. Телеведущая не боится отвечать на вопросы поклонников и журналистов о том, каково это — быть женой мужчины, который гораздо младше тебя.
В программе „Звезды сошлись» Кудрявцева рассказала, что, когда отношения с будущим мужем только начинались, разница в возрасте ее сильно смущала.
Перед свадьбой телеведущая даже провела с ним серьезный разговор: „Я посадила его напротив и сказала: „Ты понимаешь, что я тебя старше, что буду стареть быстрее? Ты молодой“. Он сказал, что любовь ровесников не ищет“.
По словам Кудрявцевой, сейчас к разнице в возрасте она стала относиться спокойнее.
Телеведущая и хоккеист Игорь Макаров женаты уже 9 лет. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Марию.