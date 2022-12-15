Шоубиз
15.12.2022, 10:02

Лера Кудрявцева ответила на критику своего неравного брака

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Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
ФОТО: Youtube

Лера Кудрявцева старше своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова на 15 лет. Разница в возрасте между супругами вызывает множество обсуждений и критики в соцсетях. Телеведущая не боится отвечать на вопросы поклонников и журналистов о том, каково это — быть женой мужчины, который гораздо младше тебя.

В программе „Звезды сошлись» Кудрявцева рассказала, что, когда отношения с будущим мужем только начинались, разница в возрасте ее сильно смущала.

Перед свадьбой телеведущая даже провела с ним серьезный разговор: „Я посадила его напротив и сказала: „Ты понимаешь, что я тебя старше, что буду стареть быстрее? Ты молодой“. Он сказал, что любовь ровесников не ищет“.

По словам Кудрявцевой, сейчас к разнице в возрасте она стала относиться спокойнее.

Телеведущая и хоккеист Игорь Макаров женаты уже 9 лет. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Марию.

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