Бывший муж Анастасии Заворотнюк назвал причину заболевания актрисы

14 мая 2020 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили злокачественное новообразование мозга. В сети широко это обсуждается, некоторые считают, что причиной заболевания стала процедура ЭКО, однако бывший супруг думает иначе.

Шварцкопф полагает, что виной всему генетика. Такой диагноз был у дедушки актрисы.

„В возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка болел онкологией. У него были жуткие боли, он не выдержал мучений“, — указала Шварцкопф.

Последний раз Заворотнюк и Шварцкопф виделись в 1995 году. Тем не менее он назвал актрису близким человеком и пожелал ей скорейшего выздоровления.