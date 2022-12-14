Cамой популярной книгой года в России стал роман Оруэлла „1984“

Как оказалось, Оруэлл почти 75 лет назад довольно точно описал многие процессы, происходящие в России. На редкость актуально звучат и просто наблюдения писателя: „Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть распространяют люди, которые сами не воюют“, „Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм“.

Неудивительно, что в этом году в России были даже заведены дела на активистов, которые так или иначе привносили частичку Оруэлла в реальную жизнь. Например, дело было заведено за плакат с цитатой из „1984“: „Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила“ (правда, потом всё же прекращено, так как в цитате „не содержится призывов“). Другого активиста обвинили в „дискредитации вооружённых сил РФ“ за то, что он раздавал бесплатно роман „1984“.

Но вернёмся к рейтингам популярности книг. Второе место в этой категории заняла новая книга российского фантаста Сергея Лукьяненко „Месяц за Рубиконом“. В общем рейтинге в топ вошли книга Ольги Примаченко „К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя“, „1984“ и биографический роман Эдит Евы Эгер „Выбор. О свободе и внутренней силе человека“.

В категории аудиокниг самым популярным стал „Роман с самим собой“ Татьяны Мужицкой, второе место снова у „1984“ Оруэлла, третье — у бестселлера Джона Кехо „Подсознание может все!“.