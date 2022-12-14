В парке Лёвенру вновь пройдет традиционная рождественская ярмарка Кристийне

В этом году на рождественскую ярмарку приедут около 18 торговцев, на сцене будет выступать ансамбль народного танца Sõleke, а также музыкальный ансамбль Tuulebant. Подготовлены развлечения и для самых маленьких. На ярмарку прибудет Дед Мороз Арди.

„Рождественская ярмарка Кристийне - одна из новых традиций района, которая объединяет его жителей в местном парке Лёвенру в предверии праздников. Это идеальное мероприятие для препровождения времени вместе с семьёй, ведь развлечения есть как для детей, так и для взрослых,“ сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и пригласил всех на рождественскую ярмарку.

Ведущий мероприятия - Прийт Оэйвел.

Программа:

В 11 часов откроются точки продаж

В 12 часов откроется палатка Деда Мороза, в которой дети смогут прочитать подготовленное стихотворение. Палатка Деда Мороза открыта до 14 часов.

В 12:20 выступает ансамбль Sõleke. Выступят 3 возрастные группы, руководители - Хелена Мариана Рейманн, Яаника Лииу, Пиллериин Райдма.

В 13 часов выступит ансамбль Tuulebant с инструментальной вокальной музыкой. Состав: Ричард Отт Лейтам (вокал, гармонь), Карл Кобин (вокал, скрипка), Энвер Лани (вокал, бас-гитара) и Рандмар Туулемяэ (мандолина).

„Ассортимент товаров на ярмарке интересен и разнообразен. Торговцы привезут продукты питания, напитки, органические продукты, а также ремесла и другие товары,“ сказал Рийбе.