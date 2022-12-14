Анастасия Волочкова опять собралась замуж

Ухажер Волочковой преподнес артистке более десятка огромных букетов белых роз. Балерина отметила, что возлюбленный устроил ей „праздник из роз“. Она искренне пожелала поклонникам такого же партнера, как и у нее. По словам Волочковой, новый ухажер — мечта всей ее жизни.

„Вместо тысячи слов от любимого, который рядом. Я хотела скрыть мои эмоции и отношения с моим мужчиной… Но не удержалась! Это экстаз! Я всем желаю любви и счастья! Я ведь щедро делюсь как эмоциями, так и советами. Женщины, милые, будьте такими, к ногам которых преподнесут все. Это огромное счастье — по-настоящему любить и быть любимой!“ — заявила Волочкова.

Ранее Волочкова рассказала, что пару дней назад к ней неожиданно пришел в гости Дед Мороз. Как оказалось, под нарядом сказочного героя скрывался возлюбленный артистки. Мужчина удивил балерину приятными сюрпризами.

„Глаза его были очень глубокими и добрыми. И очень красивыми. Я была в таком восторге от эмоций! Я подумала, что это актер, приглашенный в костюме. Но потом произошло его перевоплощение. И это был космический вечер!“ — поделилась Волочкова.

Да и вообще Анастасия уверяет, что „скоро свадьба“.