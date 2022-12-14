Шоубиз
14.12.2022, 19:51

ВИДЕО | Дружбе с Путиным конец: Жан-Клод ван Дамм встретился с украинскими военными

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Entertainment Themen der Woche KW48 Schauspieler Jean-Claude Van Damme auf der German Comic Con Dortmund Winter 2022 in
Entertainment Themen der Woche KW48 Schauspieler Jean-Claude Van Damme auf der German Comic Con Dortmund Winter 2022 in
ФОТО: IMAGO/Christoph Hardt | IMAGO/Panama Pictures

В ночь на 14 декабря в тиктоке появилось видео, на котором актер стоит в окружении украинских военных и дважды говорит „Слава Украине!“, а военные отвечают „Героям слава!“ Где и при каких обстоятельствах снято видео, неизвестно, — пишет Meduza. Но точно в Украине.

13 декабря совместные фотографии с Ван Даммом также опубликовали сотрудники украинской полиции, в том числе первый замглавы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Ранее телеканал ТСН сообщил, что Жан-Клод Ван Дамм посетил одну из частных больниц в Ужгороде Закарпатской области на западе Украины. Фотографию с актером 8 декабря опубликовал врач этой больницы, но позже пост пропал из его соцсетей. Источники ТСН отметили, что 62-летний актер посещал клинику из-за плохого самочувствия.

Сам Жан-Клод Ван Дамм пока не комментировал свой визит в Украину. Он даже не высказывался о самой войне России против Украины. Разве что после начала полномасштабного российского вторжения он написал в соцсетях: „Желаю мира всему миру“. В прошлом актер говорил, что дружит с Владимиром Путиным. Он также встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Надо полагать, больше таких встреч не будет: ван Дамм перешёл на светлую сторону Силы.

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