Ранее телеканал ТСН сообщил, что Жан-Клод Ван Дамм посетил одну из частных больниц в Ужгороде Закарпатской области на западе Украины. Фотографию с актером 8 декабря опубликовал врач этой больницы, но позже пост пропал из его соцсетей. Источники ТСН отметили, что 62-летний актер посещал клинику из-за плохого самочувствия.

Сам Жан-Клод Ван Дамм пока не комментировал свой визит в Украину. Он даже не высказывался о самой войне России против Украины. Разве что после начала полномасштабного российского вторжения он написал в соцсетях: „Желаю мира всему миру“. В прошлом актер говорил, что дружит с Владимиром Путиным. Он также встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Надо полагать, больше таких встреч не будет: ван Дамм перешёл на светлую сторону Силы.