Он улетел и обещал не возвращаться: в новом „Супермене“ не будет Генри Кавилла
Актер Генри Кавилл сообщил в своем Instagram, что больше не будет играть Супермена в киновселенной DC.
„Это печальная новость для всех. В конце концов, я не вернусь как Супермен“, — написал артист в личном блоге. Кавилл рассказал, что у него была встреча с сопредседателями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, с которыми он обсудил возможность возвращения к роли.
По словам актера, он уважает решение Сафрана и Ганна. „Произошла смена караула. Я желаю DC и всем, кто связан с новой вселенной, удачи и счастья“, — поделился Кавилл. Не исключено, впрочем, что он всё же вернётся во вселенную DC, но в другой роли. Кроме того, народная молва продолжает считать, что Кавилл станет новый Джеймсом Бондом.
Новый же „Супермен“ будет посвящен ранним годам персонажа.