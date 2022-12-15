Бузова и Маликов намекнули на возвращение „Вечернего Урганта“

Шоу Ивана Урганта „Вечерний Ургант“ перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года, после начала войны: вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи и лишилась развлекательных программ. Затем они понемногу начали возвращаться в эфир, но сам Иван Ургант „опорочил“ себя тем, что войну не поддержал.