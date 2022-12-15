Шоубиз
15.12.2022, 15:20

Бузова и Маликов намекнули на возвращение „Вечернего Урганта“

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Вечерний Ургант
Вечерний Ургант
ФОТО: Youtube

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик из гримерки шоу „Вечерний Ургант“ в телецентре Останкино. Вместе с ней в помещении находился певец Дмитрий Маликов, многие фанаты сочли такой ролик намеком на возвращение популярного телешоу в эфир.

Шоу Ивана Урганта „Вечерний Ургант“ перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года, после начала войны: вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи и лишилась развлекательных программ. Затем они понемногу начали возвращаться в эфир, но сам Иван Ургант „опорочил“ себя тем, что войну не поддержал.

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