15.12.2022, 15:20
Бузова и Маликов намекнули на возвращение „Вечернего Урганта“(1)
ФОТО: Youtube
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик из гримерки шоу „Вечерний Ургант“ в телецентре Останкино. Вместе с ней в помещении находился певец Дмитрий Маликов, многие фанаты сочли такой ролик намеком на возвращение популярного телешоу в эфир.
Шоу Ивана Урганта „Вечерний Ургант“ перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года, после начала войны: вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи и лишилась развлекательных программ. Затем они понемногу начали возвращаться в эфир, но сам Иван Ургант „опорочил“ себя тем, что войну не поддержал.