В Эстонии покажут фильм, созданный при поддержке Минкульта РФ. Так точно можно?

Действие картины разворачивается в 1938 году в сюрреалистической пародии на СССР. По сюжету капитан Фёдор Волконогов служит в НКВД и подвергает пыткам невинных людей. Но однажды ситуация резко меняется: государство признает его самого врагом народа. „На создание фильма на эту тему авторов натолкнуло опасение, что исторические события имеют обыкновение в чем-то повторяться, и эта чудовищная возможность витала в воздухе в то время (2020 год – прим. ред.), – рассказывает RusDelfi продюсер фильма Катрин Кисса.

Это фильм о тоталитарной системе и ответственности человека в ней. Исторические события того времени перекликаются не только с сегодняшней Россией, но вообще любой тоталитарной страной, в которой процветает коррупция. „Картина была задумана как фильм-предупреждение, и никто не мог предвидеть его пророческого характера и того, что Россия обнажит свое настоящее лицо еще до того, как фильм попадет в кинотеатры“, – отмечает Катрин.

Сразу после начала войны российские сценаристы написали письмо Путину, в котором осудили войну России против Украины. В обращении они заявили, что „мир, который наступит в России в ближайшее время, – это мир изоляции, экономической, культурной, гуманитарной катастрофы“. Среди подписавших письмо были также режиссеры фильма „Капитан Волконогов бежал“ Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Это привело к тому, что фильм так и не вышел в российский прокат.

Продюсер фильма Катрин Кисса считает, что через призму исторических событий фильм дает представление о сегодняшней России. „Смотреть этот фильм сегодня обязательно, а его показ — это громкая критика происходящего в России, потому что фильм прямо и ясно осуждает тоталитарную систему. Я надеюсь, что кино дойдет не только до эстонцев, но и до русских, живущих в Эстонии. Возможно они смогут привлечь к просмотру своих родственников, у которых несколько искаженное представление о деятельности Путина и о том, что происходит в России“ – подчеркивает Катрин Каисса.