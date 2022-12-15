В Эстонии покажут фильм, созданный при поддержке Минкульта РФ. Так точно можно?(1)
6 января в прокат в Эстонии выйдет фильм „Капитан Волконогов бежал“. Это результат работы кинематографистов трех стран: России, Эстонии и Франции. В нашей стране кино должны были показать еще в начале года, но после начала войны в Украине эстонские кинотеатры начали бойкотировать фильмы российского производства. К тому же - и это заявлено даже в первом титре трейлера - в фильме поучаствовали деньги Министерства культуры РФ.
Действие картины разворачивается в 1938 году в сюрреалистической пародии на СССР. По сюжету капитан Фёдор Волконогов служит в НКВД и подвергает пыткам невинных людей. Но однажды ситуация резко меняется: государство признает его самого врагом народа. „На создание фильма на эту тему авторов натолкнуло опасение, что исторические события имеют обыкновение в чем-то повторяться, и эта чудовищная возможность витала в воздухе в то время (2020 год – прим. ред.), – рассказывает RusDelfi продюсер фильма Катрин Кисса.
Это фильм о тоталитарной системе и ответственности человека в ней. Исторические события того времени перекликаются не только с сегодняшней Россией, но вообще любой тоталитарной страной, в которой процветает коррупция. „Картина была задумана как фильм-предупреждение, и никто не мог предвидеть его пророческого характера и того, что Россия обнажит свое настоящее лицо еще до того, как фильм попадет в кинотеатры“, – отмечает Катрин.
Сразу после начала войны российские сценаристы написали письмо Путину, в котором осудили войну России против Украины. В обращении они заявили, что „мир, который наступит в России в ближайшее время, – это мир изоляции, экономической, культурной, гуманитарной катастрофы“. Среди подписавших письмо были также режиссеры фильма „Капитан Волконогов бежал“ Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Это привело к тому, что фильм так и не вышел в российский прокат.
Продюсер фильма Катрин Кисса считает, что через призму исторических событий фильм дает представление о сегодняшней России. „Смотреть этот фильм сегодня обязательно, а его показ — это громкая критика происходящего в России, потому что фильм прямо и ясно осуждает тоталитарную систему. Я надеюсь, что кино дойдет не только до эстонцев, но и до русских, живущих в Эстонии. Возможно они смогут привлечь к просмотру своих родственников, у которых несколько искаженное представление о деятельности Путина и о том, что происходит в России“ – подчеркивает Катрин Каисса.
По ее словам, несмотря на то, что фильм получил поддержку Министерства культуры РФ, деньги от эстонского проката в Россию не пойдут. „Эстонские права принадлежат эстонскому производителю, а доход от проката остается в Эстонии. Если совсем углубиться в детали, то в случае фильмов совместного производства, как такого дохода нет вообще, поскольку аудитория часто меньше, чем необходимо для покрытия расходов, понесенных во время производства фильма. Таким образом, доход от проката этого фильма покрывает лишь расходы, необходимые для его выпуска“, – объясняет Катрин Каисса
„Фильм будет показан в кинотеатрах по всей Эстонии, но „Артис“ пока первый кинотеатр, разместивший информацию о фильме“, – сообщил прокатчик Дагмар Рейнолт.
Среди эстонских кинематографистов в создании фильма приняли участие мастер по свету Тайво Тенсо, звукорежиссер Матис Рей, графический дизайнер Маргус Тамм, а над созданием спецэффектов трудилась команда из 1-2-3 Productionist Tallinn Postworks.
Первый показ фильма состоялся еще в сентябре прошлого года на 78-м Венецианском кинофестивале. На различных фестивалях фильм получил множество наград, в том числе за „Лучший фильм“, „Лучший сценарий“ и „Лучшего актера“. В России в широкий прокат фильм так и не вышел.