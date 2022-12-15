17 декабря в Таллинне состоятся финальные шоу комиков объединения Riga Stand Up
Банда комедиантов из Риги вот уже год радует жителей Таллинна, Тарту и Нарвы качественной комедией и различными развлекательными форматами.
17 декабря не станет исключением, в столицу Эстонии приедут 4 самобытных комика из Латвии, чтобы поднять настроение жителям Таллинна, аккурат перед новогодними праздниками.
В рецепт субботнего, по настоящему зимнего вечера, будут входить сразу 2 сеанса популярных юмористических форматов. В 17:00 все начнется с классического и, наверное, самого популярного в мире жанра Stand Up Comedy, где состоится последний в этом году сеанс смехотерапии между комиками и зрителями.
Ну и в 21:00 все зафиналится не менее популярным форматом „Разгоны“, где комики, посредством импровизации, и, при участии зрителей, будут придумывать новый юмор прямо на сцене. В повестке обсуждений, как и всегда, темы, которые волнуют комиков и зрителей, а также различные ситуации и новости, которые произошли за последний месяц в Таллинне. Зрители могу смело готовить вопросы и гости столицы обязательно на них подробно ответят в юмористической форме!
Заряжаемся хорошим настроением перед праздниками и ждем всех 17 декабря, в самом сердце Старого Таллинна, в театральном ресторане „Von Krahl“, Rataskaevu 10. Подробная информация на странице Tallinn Stand Up (Facebook, Instagram), а также входные билеты можно приобрести на fienta.com