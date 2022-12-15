17 декабря в Таллинне состоятся финальные шоу комиков объединения Riga Stand Up

В рецепт субботнего, по настоящему зимнего вечера, будут входить сразу 2 сеанса популярных юмористических форматов. В 17:00 все начнется с классического и, наверное, самого популярного в мире жанра Stand Up Comedy, где состоится последний в этом году сеанс смехотерапии между комиками и зрителями.

Ну и в 21:00 все зафиналится не менее популярным форматом „Разгоны“, где комики, посредством импровизации, и, при участии зрителей, будут придумывать новый юмор прямо на сцене. В повестке обсуждений, как и всегда, темы, которые волнуют комиков и зрителей, а также различные ситуации и новости, которые произошли за последний месяц в Таллинне. Зрители могу смело готовить вопросы и гости столицы обязательно на них подробно ответят в юмористической форме!