В эту субботу в клубе Cathouse выступят три грузинских девушки, прославившихся на Youtube

Нападение России на Украину настолько повлияло на группу, что она регулярно дает благотворительные концерты, доходы от которых полностью идут на помощь нуждающимся жертвам войны из Украины. В этот субботний вечер грузинское трио Mandili исполнит чарующие и незабываемые песни, полные самобытных вокальных гармоний. Этот благотворительный концерт — прекрасная возможность услышать эти три прекрасных голоса. И не только услышать, но вы также можете подпревать, хлопать в ладоши и участвовать в этом представлении!