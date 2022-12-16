В эту субботу в клубе Cathouse выступят три грузинских девушки, прославившихся на Youtube
Впервые в Эстонии! В эту субботу 17 декабря в столичном клубе Cathouse Concert Hall три грузинских девушки, сенсация YouTube коллектив TRIO MANDILI выступит в Таллинне с благотворительным концертом.
Нападение России на Украину настолько повлияло на группу, что она регулярно дает благотворительные концерты, доходы от которых полностью идут на помощь нуждающимся жертвам войны из Украины. В этот субботний вечер грузинское трио Mandili исполнит чарующие и незабываемые песни, полные самобытных вокальных гармоний. Этот благотворительный концерт — прекрасная возможность услышать эти три прекрасных голоса. И не только услышать, но вы также можете подпревать, хлопать в ладоши и участвовать в этом представлении!
Концерт состоится в эту 17 декабря в клубе Cathouse Concert Hall (Тартуское шоссе, 17, Таллинн).
Двери клуба в 19:00, начало концерта в 20:00
Мероприятие без возрастных ограничений
Билеты можно приобрести в Пилетилеви, а также на месте в клубе.