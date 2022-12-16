ФОТО | Вера Брежнева показала, как сильно изменилась ее младшая дочь

Вера Брежнева поделилась с подписчиками фотографиями 13-летней дочери в честь ее дня рождения. В личном блоге Брежнева выложила забавные старые снимки, на которых маленькая Сара, по наблюдению самой мамы, выглядит „как цыпленок“, — умиляется Super.