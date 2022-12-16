16.12.2022, 10:04
ФОТО | Вера Брежнева показала, как сильно изменилась ее младшая дочь(2)
ФОТО: Youtube
Вера Брежнева поделилась с подписчиками фотографиями 13-летней дочери в честь ее дня рождения. В личном блоге Брежнева выложила забавные старые снимки, на которых маленькая Сара, по наблюдению самой мамы, выглядит „как цыпленок“, — умиляется Super.
Насколько в детстве девочка была по-хорошему смешной и милой, настолько же сейчас она превратилась в редкую красавицу с модельной внешностью.
Чтобы сделать преображение „цыпленка“ в „прекрасного лебедя“ наглядным, Брежнева прикрепила свежую фотографию вместе с дочерью. По словам певицы, она специально прилетела к Саре из Берлина, чтобы поздравить.