Назван наименее калорийный из плотных новогодних салатов

Корнилова отметила в интервью, что традиционные для российского новогоднего стола салаты представляют собой плотные, насыщенные калориями блюдо. В их состав входит много майонеза и практически все ингредиенты являются термически обработанными. Медик добавила, что термическая обработка уничтожает большое количество витаминов и микроэлементов в овощах, к тому же под действием высоких температур разрушается клетчатка, а также возрастает гликемический индекс (например, у моркови, свеклы, картофеля). Употребление подобных блюд тесно ассоциируется с увеличением веса.