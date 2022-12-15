Tопчик
15.12.2022, 18:03

Назван наименее калорийный из плотных новогодних салатов

 
salad
salad
ФОТО: Photo by Luisa Brimble on Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова напомнила о высокой калорийности оливье и селедки под шубой, — пишет Medikforum.

Корнилова отметила в интервью, что традиционные для российского новогоднего стола салаты представляют собой плотные, насыщенные калориями блюдо. В их состав входит много майонеза и практически все ингредиенты являются термически обработанными. Медик добавила, что термическая обработка уничтожает большое количество витаминов и микроэлементов в овощах, к тому же под действием высоких температур разрушается клетчатка, а также возрастает гликемический индекс (например, у моркови, свеклы, картофеля). Употребление подобных блюд тесно ассоциируется с увеличением веса.

При этом врачом был назван самый низкокалорийный из таких плотных новогодних салатов.

„Салат „мимоза“ содержит меньше калорий, чем оливье и сельдь под шубой“, — сказала Вероника Корнилова.

Гастроэнтеролог порекомендовала готовить к новогоднему застолью греческий салат, в состав которого входят свежие овощи и зелень, оливковое масло. Специалист констатировала, что салаты в целом предпочтительнее заправлять полезными растительными маслами (чем майонезом, сметаной или йогуртом), поскольку масла способствуют улучшению желчеоттока.

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