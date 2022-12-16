Шоубиз
16.12.2022, 16:00

ВИДЕО | Уехавшая из России Вера Полозкова дала большое интервью Юрию Дудю. Москва тут же захотела наказать ее

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Вера Полозкова
Вера Полозкова
ФОТО: Youtube

Слова поэтессы Веры Полозковой проверят на предмет „дискредитации армии РФ“, заявила в беседе с телеканалом „360“ сенатор Елена Мизулина.

Так Мизулина отреагировала на вышедшее 15 декабря интервью Полозковой блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом), где литератор высказалась об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ и „Аллее Ангелов“ в Донецке. Теперь, продолжила Мизулина, юристы Лиги безопасного интернета (ее возглавляет дочь сенатора Екатерина) дадут правовую оценку высказыванию поэтессы. „В случае выявления факта дискредитации вооруженных сил России будет направлено обращение в правоохранительные органы“, — заключила Мизулина-старшая.

Предлагаем посмотреть интервью и самостоятельно оценить, насколько опасны слова для российских властей.

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