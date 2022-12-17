Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев(1)
Актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она занимала более 20 лет — с 2001 года. Об этом сообщается на сайте УВКБ.
„После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН“, — говорится в сообщении.
В организации уточнили, что актриса перейдет „к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека“, не приводя подробностей.
„Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, Джоли будет продолжать работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы“, — добавили в УВКБ ООН.
Отмечается, что Джоли работала с УВКБ ООН с 2001 года, осуществив за это время более 60 полевых миссий, в том числе в Йемене и Буркина-Фасо.
В апреле Джоли посетила Львов по собственной инициативе. Голливудскую актрису сняли на камеру в одной из кофеен города. На видео кинозвезда, одетая в серый спортивный костюм, заходит в заведение, дает автограф посетительнице и приветствует остальных, махая им рукой.