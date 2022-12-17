Вдова Пьера Нарцисса собралась на Евровидение от России. Но не учла одну мелочь(2)
Вдова покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева намерена принять участие в международном песенном конкурсе „Евровидение“. Об этом экс-менеджер исполнителя Сергей Дворцов рассказал сайту WomanHit.ru.
„Мы даже подумываем принять участие в „Евровидении“ от России, — поделился Дворцов. — Потому что в 2022-м году от Белоруссии должен был ехать Пьер, но так как он ушел, мы продолжаем его дело. Хотим с Валерией осуществить его мечту“.
По словам менеджера, в настоящее время Калачева активно готовится к возможному участию в конкурсе и дописывает новый альбом.
„Скорее всего, на конкурсе будет песня „Криминал“ или же новая композиция. Она будет презентована 19 февраля, в день его рождения“, — поделился Дворцов.
Впрочем, осуществление этой мечты под вопросом. Дворцов и Калачева не учли один пустяк. Россию бессрочно отстранили от Евровидения. А оба вещателя — Первый канал и ВГТРК — в ответ гордо вышли из Европейского вещательного союза. Таким образом, „от России“ на Евровидение можно поехать только как Филипп Киркоров — зрителями.