Сатирический проект „Гражданин поэт“ возродился. Кем заменили Ефремова?

Проект „Гражданин поэт“ Васильев запустил 11 лет назад. В авторы позвал своего ученика со времен „Московского комсомольца“ Дмитрия Быкова. На главную и единственную роль — Михаила Ефремова.

В то время как раз наметилась „рокировка“ (Путин возвращался в кресло президента РФ, Медведев уходил на должность премьер-министра). „Экипаж тандема“ и стал главными героями памфлетов, которые Быков писал на злобу дня, а Михаил Ефремов исполнял в образах русских классиков. Начинался проект как еженедельный ньюзикл на телеканале „Дождь“, пока генедиректор медиа Наталья Синдеева не приняла решение отказать соавторам в эфире. По ее мнению, очередной эпизод под названием „Тандем в России больше, чем тандем„ мог оскорбить президента Дмитрия Медведева „не как политика, а как человека“. Проект продолжился на „Эхе Москвы“ и в Youtube.

Через какое-то время на смену „Гражданину поэту“ пришёл аналогичный „Господин хороший“, где Быкова сменил Андрей Орлов. И наконец, в 2020 — „Господин заразный“. После чего Ефремов отправился в колонию — правда, не за стихи, а за смертельное ДТП в центре Москвы.

Архив выпусков можно посмотреть на Youtube — и удивиться, как можно было шутить в России ещё не так давно.

Андрей Васильев переехал в Ригу, где и встретился с Артуром Смольяниновым, также покинувшим Россию. Именно Артур теперь и станет новым лицом проекта. Дмитрий Быков уже написал первую главу — на мотив песни „Темная ночь“ — про блэкаут в Украине.