ВИДЕО | В киевском бомбоубежище прошел национальный отбор на Евровидение 2023

Согласно голосам жюри и зрителей, первое место одержала группа TVORCHI. Жюри присвоили им 9 баллов из 10 возможных, зрители же отдали все 10 баллов.

Музыкальный коллектив состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Основали они группу в 2018 году в городе Терпополь. Тандем нигерийца и украинца сложился в фармацевтическом вузе, куда они поступили, но оба выбрали для себя основным направлением музыку.

Андрей - из обычной украинской семьи. Когда он был маленьким, родители отправились за границу на заработки, чтобы содержать его и брата. У Джеффри история в корне другая - он родился в обеспеченной семье военных. Как рассказал сам Джеффри в одном из своих интервью, у него всегда была охрана и личный водитель. Решение поехать на учебу в Украину было связано с тем, чтобы наконец вырваться из-под опеки родителей.

Несмотря на то, что группа еще относительно юная, их композиции уже неоднократно занимали первые места в различных хит-парадах. Свое творчество они называют музыкой завтрашнего дня.

Для конкурса они написали песню „Heart Of Steel“, что переводится как „Стальное сердце“.

„У нас есть важный месседж, который необходимо донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о нашем сильном народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать. В тексте есть слова: „Я не могу объяснить. Скажу тебе как чувствую: жизнь – это просто игра. И я играю на победу“. Ими все сказано“, — сказал в интервью УНИАН Андрей Гуцуляк.

В 2022 году первое место в музыкальном конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra. Именно поэтому, согласно правилам, Украина должна принимать конкурс в следующем году. Однако европейский вещатель EBU оценил ситуацию с безопасностью и решил отдать право проведения Евровидения стране, занявшей второе место - Великобритании. Уже известно, что мероприятие пройдет в Ливерпуле 13 мая 2023 года.