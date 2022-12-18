Мини-скандалы украинского отбора на Евровидение: финалистам стыдно за Kalush, Сердючка желает Путину смерти(31)
Далеко не всегда украинские нацотборы на Евровидение проходят гладко. Даже несмотря на войну творческие разногласия выходят на поверхность.
Один из финалистов отбора, группа 2TONE, сделала достаточно резкое заявление в адрес своих коллег. Музыканты заявили, что им стыдно за музыку популярных нынче в Украине артистов — Kalush Orchestra, Skofka и Ани Тринчер. Участники группы уверены, что все эти артисты просто играют на чувствах людей ради своей выгоды — ради того, чтобы быть популярными.
А вот сами они пришли на Евровидение, чтобы изменить ситуацию. На Нацотборе они выступили с песней „Квітка“.
Второе место в отборе, вероятно, не устроило бандуристку Марину Круть (к слову, ставшую лучшей по мнению жюри, но проигравшей по мнению зрителей). „Спасибо. Каждому, кто пережил эти 2 месяца со мной. Всем слушателям, кто голосовал за меня. Всей команде. Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Наша самая главная победа – на фронте. Слава Героям!“, — написала Марина в своих соцсетях.
Ну а настоящий фурор произвела (или произвёл) Верка Сердючка (или Андрей Данилко). Она спела песню под названием „Є пропозиція“ (которую, как бы невероятно это ни звучало, можно представить в исполнении Софии Ротару и группы „Ленинград“), а затем несколько раз крикнула „Путин, чтоб ты сдох“. Впрочем, это вызовет нервную реакцию разве что в России. В Украине же зал поддержал артистку и присоединился к пожеланиям.