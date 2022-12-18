Мини-скандалы украинского отбора на Евровидение: финалистам стыдно за Kalush, Сердючка желает Путину смерти

Один из финалистов отбора, группа 2TONE, сделала достаточно резкое заявление в адрес своих коллег. Музыканты заявили, что им стыдно за музыку популярных нынче в Украине артистов — Kalush Orchestra, Skofka и Ани Тринчер. Участники группы уверены, что все эти артисты просто играют на чувствах людей ради своей выгоды — ради того, чтобы быть популярными.

А вот сами они пришли на Евровидение, чтобы изменить ситуацию. На Нацотборе они выступили с песней „Квітка“.

Второе место в отборе, вероятно, не устроило бандуристку Марину Круть (к слову, ставшую лучшей по мнению жюри, но проигравшей по мнению зрителей). „Спасибо. Каждому, кто пережил эти 2 месяца со мной. Всем слушателям, кто голосовал за меня. Всей команде. Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Наша самая главная победа – на фронте. Слава Героям!“, — написала Марина в своих соцсетях.

Ну а настоящий фурор произвела (или произвёл) Верка Сердючка (или Андрей Данилко). Она спела песню под названием „Є пропозиція“ (которую, как бы невероятно это ни звучало, можно представить в исполнении Софии Ротару и группы „Ленинград“), а затем несколько раз крикнула „Путин, чтоб ты сдох“. Впрочем, это вызовет нервную реакцию разве что в России. В Украине же зал поддержал артистку и присоединился к пожеланиям.