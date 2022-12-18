„Мы проверили“: Кэмерон убеждает, что оба героя „Титаника“ спастись не могли

Постановщик нанял судмедэксперта и двух каскадеров с таким же телосложением и массой тела, какие были у героев Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Результаты эксперимента, во время которого станет очевидно, почему Джек Доусон не смог бы выжить, можно будет увидеть в документальном фильме о съемках „Титаника“, снятый Кэмероном для National Geographic.

Сам режиссер еще до премьеры ленты намекнул, что у героя ДиКаприо не было шансов.

„Мы провели тщательную судебно-медицинскую экспертизу с экспертом по переохлаждению, который воспроизвел „плот“ из фильма. Также мы поместили специальные датчики на двух каскадеров, которые находились во время эксперимента в ледяной воде и проверили, смогут ли они выжить с помощью различных методов спасения. По результатам эксперимента стало очевидно, что выжить мог только кто-то один“, — заявил Кэмерон.

Вот вам, кинокритики! Не надо было выдумывать, что двери бы хватило на двоих.