Филипп Киркоров назвал своего преемника

„Если мы играем в эти сказочные музыкальные королевства, то я бы передал трон Сереже Лазареву. И корону. Вполне достойно. Конечно, это все дело вкуса: кому-то нравится, кому-то не нравится“, — сказал артист.

До этого Лазарев подшутил над Киркоровым, надев корону на съемках новогоднего выпуска шоу „Маска“. „Король-то, конечно, один, но есть еще и принц“, — сказал певец. Киркорову понравилась задумка Лазарева, и он согласился его короновать. Однако вскоре Лазарев сам отказался от этой затеи. В конце концов, в реальной России трон может быть только один — и Киркоров там сам никогда не окажется.