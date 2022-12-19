19.12.2022, 09:27
Филипп Киркоров назвал своего преемника(1)
ФОТО: Youtube
Певец Филипп Киркоров назвал человека, который достоин стать его преемником. Видео с Киркоровым опубликовано в Telegram-канале „НЕОПРА, БЛИН!“.
„Если мы играем в эти сказочные музыкальные королевства, то я бы передал трон Сереже Лазареву. И корону. Вполне достойно. Конечно, это все дело вкуса: кому-то нравится, кому-то не нравится“, — сказал артист.
До этого Лазарев подшутил над Киркоровым, надев корону на съемках новогоднего выпуска шоу „Маска“. „Король-то, конечно, один, но есть еще и принц“, — сказал певец. Киркорову понравилась задумка Лазарева, и он согласился его короновать. Однако вскоре Лазарев сам отказался от этой затеи. В конце концов, в реальной России трон может быть только один — и Киркоров там сам никогда не окажется.