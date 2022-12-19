19.12.2022, 11:49
Группа „Инь-Ян“ воссоединилась(2)
ФОТО: Youtube
Фотограф Павел Шелковников сообщил о воссоединении группы „Инь-Ян“, с участниками которой у него была совместная фотосессия. Шелковников опубликовал в Instagram ролик с артистами коллектива Артемом Ивановым, Татьяной Богачевой и Сергеем Ашихминым.
Поклонники „Инь-Ян“ заметили в комментариях, что на кадрах нет Юлии Паршуты. Фотограф не стал вдаваться в подробности воссоединения. На вопрос, вернется ли Паршута в группу, он написал: „Все увидите“.
Коллектив „Инь-Ян“ образовался из финалистов седьмого сезона „Фабрики звезд“. Ее продюсером был Константин Меладзе. В 2011 году группу покинула Юлия Паршута, решив заняться сольной карьерой. Через пять лет из „Инь-Яна“ ушла Татьяна Богачева из-за беременности.