„Вероятно, состояние ухудшается“: Заворотнюк тайно увезли из дома в клинику

Лечение, казалось, дало свои результаты, и спустя некоторое время нахождения в стационаре Заворотнюк было отправлена домой для прохождения дальнейшего лечения.

Однако теперь стало известно, что в осенью этого года ее вновь тайно госпитализировали в онкологическую клинику в центре Москвы. Отмечается, что Заворотнюк стало недостаточно ухода сиделок и требовалось круглосуточное лечение и наблюдение.

Проблема для журналистов в том, что семья актрисы успешно скрывает любую информацию о её состоянии, не помогают даже проверенные таблоидами методы. Приходится основываться на косвенных данных. Например, у супруга Заворотнюк обнаружились 13 штрафов за нарушение правил парковки рядом с госпиталем.

Возможное ухудшение состояния Заворотнюк прокомментировал онколог Владимир Филимонов. „Такая релокация не всегда говорит об ухудшении состояния, но его можно предположить. Вероятно, что терапия закономерно перестала действовать, началось привыкание, и состояние ухудшается“, — аккуратно высказался эксперт.