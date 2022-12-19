„Как же хреново“: певица Слава разводится

„Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает“, — огорошила поклонников артистка.

Буквально сразу же после видеообращения звезда стала жаловаться фанатам, поглаживая кошку со словами: „Как же на самом деле хреново. Вот моя любовь, вот она меня любит по-настоящему“.

Напомним, бывший гендиректор Национальной резервной корпорации старше Славы на 28 лет. Судьба свела их в ресторане, когда певица находилась в начале творческого пути. Анатолий был женат, воспитывал двоих детей, но Славу этот факт не волновал. Она решила, что при содействии Данилецкого станет популярной и начнет другую жизнь.

В декабре 2011 года Слава родила дочь Антонину. Во время беременности Анатолий предложил возлюбленной сыграть свадьбу, но она так и не состоялась.