Самая волшебная вечеринка „СКАЗКА“ приглашает гостей на праздник в новый клуб DOOR!(1)
В СУББОТУ, в канун самого светлого праздника Рождества, 24 ДЕКАБРЯ, в новом клубе DOOR (Vana-Posti 8, Tallinn) состоится вечеринка для ярких и искушенных ценителей клубной жизни – „РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА“!
Рождественская Сказка - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Праздничная вечеринка пройдет сразу в двух залах одновременно с участием лучших диджеев страны.
Рождественская Сказка - это соединение двух миров – современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед-Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекут веселыми танцами!
Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играют DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавят феерии вечеру. Рождественские фотографии с Дедом-Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будут радовать Вас.
Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир Рождественской Сказки!
Рождественская Сказка длится 23:00 – 05:00
Входной билет 20 €, Fast Track 25€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) 10€
ПРЕДПРОДАЖА: до 22.12 - 15€, Fast Track 20€ в Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/skazka-joulumuinasjutt-376837/
NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)
ОТДЫХАЙ КРАСИВО И С КОМФОРТОМ ЗА ВИП-СТОЛИКОМ: тел. (+372)5024262 или gert@musicfactory.ee Cмотри: www.skazkapidu.ee
Фотогалереи с прошлой вечеринки Сказка можете посмотреть здесь: https://bublik.delfi.ee/statja/88517905/rozhdestvenskaya-skazka-podarila-gostyam-nastoyashchiy-prazdnik-volshebnoy-nochyu https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2495246463917429&type=3
Смотри видео-рекламу: https://www.youtube.com/watch?v=c0oKI0DSITo Отметь свое участие на Facebook: https://www.facebook.com/events/3372738616273775
СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в кассах Piletilevi (до 22.12: 15€, Fast Track 20€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/skazka-joulumuinasjutt-376837/