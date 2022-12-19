Самая волшебная вечеринка „СКАЗКА“ приглашает гостей на праздник в новый клуб DOOR!

Рождественская Сказка - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Праздничная вечеринка пройдет сразу в двух залах одновременно с участием лучших диджеев страны.

Рождественская Сказка - это соединение двух миров – современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед-Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекут веселыми танцами!

Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играют DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавят феерии вечеру. Рождественские фотографии с Дедом-Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будут радовать Вас.

Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир Рождественской Сказки!

Рождественская Сказка длится 23:00 – 05:00

Входной билет 20 €, Fast Track 25€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) 10€

ПРЕДПРОДАЖА: до 22.12 - 15€, Fast Track 20€ в Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/skazka-joulumuinasjutt-376837/

NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)

ОТДЫХАЙ КРАСИВО И С КОМФОРТОМ ЗА ВИП-СТОЛИКОМ: тел. (+372)5024262 или gert@musicfactory.ee Cмотри: www.skazkapidu.ee

Фотогалереи с прошлой вечеринки Сказка можете посмотреть здесь: https://bublik.delfi.ee/statja/88517905/rozhdestvenskaya-skazka-podarila-gostyam-nastoyashchiy-prazdnik-volshebnoy-nochyu https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2495246463917429&type=3

Смотри видео-рекламу: https://www.youtube.com/watch?v=c0oKI0DSITo Отметь свое участие на Facebook: https://www.facebook.com/events/3372738616273775

СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в кассах Piletilevi (до 22.12: 15€, Fast Track 20€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/skazka-joulumuinasjutt-376837/