Провожаем год под звуки музыки! Eesti Kontsert подготовил насыщенную программу праздничных концертов

Праздничная декада Eesti Kontsert откроется программой „Северное Рождество“, с которой Эстонский национальный мужской хор во главе с молодым одаренным дирижером Ингрит Маллеус посетит Йыхви, Тарту и Таллинн. Концертный мини-тур пройдет с 20 по 23 декабря. В исполнении коллектива прозвучит красивая рождественская музыка Северных стран.

Совместным предрождественским концертом флагманов эстонской музыкальной культуры – Камерного хора Эстонской филармонии, Таллиннского камерного оркестра и дирижера Тыну Кальюсте – можно будет насладиться 22 декабря в Таллинне и 23 декабря в Тарту. Прозвучат барочные шедевры Вивальди, Генделя и Баха, не оставляющие меломанов равнодушными уже много веков подряд.

Удивит на этот раз традиционный концерт „Праздничная музыка“. Новые аранжировки легендарных эстрадных композиций группы Joyguns представят давние друзья Вайко Эплик и Прийт Выйгемаст, к которым присоединится несравненная Лийзи Койксон, недавно выпустившая новую песню „Декабрь“. Выступление посвящается классикам эстонской поп-музыки Тойво Курмету, Уно Найссоо, Кустасу Кикерпуу и Пеэтеру Копвиллему. Концерты звездного дуэта Эплик–Выйгемаст при участии Лийзи Койксон и Струнного оркестра Образовательной коллегии Старого города (дирижер – Расмус Пуур) пройдут с 25 по 28 декабря в Пярну, Тарту, Йыхви и Таллинне.

Под занавес уходящего года, 31 декабря, запланированы три больших программы. Выступление Таллиннского камерного оркестра с блистательной пианисткой Ириной Захаренковой (дирижер – Каспар Мянд) состоится в формате концертного марафона в Йыхви, Тарту и Таллинне. В этот же день оркестр молодых эстонских талантов, обучающихся за рубежом, вернется в Таллинн с программой „Домой на Рождество“, представив под руководством Хенри Кристофера Аавика балетную музыку.