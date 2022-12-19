ГАЛЕРЕЯ | Смотри, какие красотки отжигали на концерте Миши Марвина!(2)
16 декабря в Таллинне в MJCLUB выступил популярный Миша Марвин.
Миша Марвин, бывший артист лейбла Black Star, певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель. На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих хитов артистов музыкального лейбла Black Star - Натана, Мота и Егора Крида. А с 2015 года успешно занимается собственной сольной карьерой.
Записал совместные треки с такими артистами как DJ KAN, Doni, Мот, но наибольшую известность и любовь публики получил благодаря сольной работе „Ненавижу“, набравшей более 3 миллионов просмотров и нашумевшему хиту#НуЧтоЗаДеласовместно с Тимати.
Ни у кого не остается сомнений в его превосходных вокальных способностях, в том числе и благодаря его уникальному проекту Пою Где Хочу.
Сейчас Миша Марвин - состоявшийся артист с готовым репертуаром, уверенно занявший место в жанре поп-музыки.