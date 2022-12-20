„Плачет не переставая“: Тамара Гвердцители не может вернуться на сцену

„С мамой Тамара Михайловна была неразрывным целым: она жила ею, возвращаясь домой, показывая все свои достижения. Бывают такие ситуации, когда мама и дочь не могут жить без друг друга. Этот случай такой <...> Ей очень плохо, а чем помочь, не знаю. Мы только вчера разговаривали: она плачет, не переставая“, — сказал Пудовкин.

Он подчеркнул, что сейчас Гвердцители находится в Грузии, и ее поддерживает сын. „Но он сам, мягко говоря, находится не в очень хорошем состоянии“, — заявил продюсер.

Мать Гвердцители Инна Кофман скончалась в Грузии в возрасте 83 лет. В начале 2022 года у женщины ухудшилось состояние здоровья, и тогда знаменитость отвезла родительницу в Израиль. По словам Пудовкина, Кофман страдала от серьезных проблем с сердцем. Позже Гвердцители перевезла мать в Грузию, тем самым исполнив ее желание умереть на родине.