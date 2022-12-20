ВИДЕО | Агутин выпустил новую песню и опять спровоцировал слухи о разводе

„Не ради шоу-бизнеса, не для славы земной, столь призрачной, как счастье в наше тревожное время, а ради молодых талантов, коим в это время жить и начинать свою творческую судьбу, и ради хорошей, очень интересной песни, я принял участие в коллаборации под названием „Последний трек“, — поделился Агутин.

В самой песне есть, например, слова „Я никто для тебя теперь, я запираю между нами дверь“, „ты уйдёшь, но улыбку мне оставь“.

Ранее поклонники заметили, что Агутин стал чаще выходить в свет без Варум. Они предположили, что артисты подают на развод. Агутин и Варум поженились в 2000 году, у них есть дочь Елизавета.