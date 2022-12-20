ВИДЕО | Агутин выпустил новую песню и опять спровоцировал слухи о разводе
Леонид Агутин рассказал о выходе песни „Последний трек“ на фоне слухов о разводе с Анжеликой Варум. В своем Telegram-канале певец сообщил, что трек написали группа „3333“ и Саша Ли, который был его подопечным в 10-м сезоне шоу „Голос“.
„Не ради шоу-бизнеса, не для славы земной, столь призрачной, как счастье в наше тревожное время, а ради молодых талантов, коим в это время жить и начинать свою творческую судьбу, и ради хорошей, очень интересной песни, я принял участие в коллаборации под названием „Последний трек“, — поделился Агутин.
В самой песне есть, например, слова „Я никто для тебя теперь, я запираю между нами дверь“, „ты уйдёшь, но улыбку мне оставь“.
Ранее поклонники заметили, что Агутин стал чаще выходить в свет без Варум. Они предположили, что артисты подают на развод. Агутин и Варум поженились в 2000 году, у них есть дочь Елизавета.